Трамп пояснив свою велику прихильність до Twitter

Президент США Дональд Трамп пояснив свою любов до соціальної мережі Twitter. Як передає replyua.net з посиланням на «Голос Америки», Трамп, незважаючи на критику, не має наміру відмовлятися від звички самостійно і продуктивно заповнювати свій аккаунт в Twitter. Він пояснив, що за допомогою соцмереж він має можливість доносити свої думки до широких мас, минаючи фільтри, які створюють традиційні ЗМІ. «Брехливі традиційні ЗМІ щосили намагаються змусити мене не користуватися соцмережами. Їх дратує, що я можу донести до людей чесні і невідфільтровані послання».
Раніше Трамп написав, що навряд чи б він виграв президентську гонку, «якби покладався на фейкові новини CNN, NBC, ABC, CBS, washpost або nytimes». Але нетрадиційна для господарів Білого дому любов до соцмереж більше, ніж мас-медіа, хвилює його помічників і однопартійців. Вони не раз радили президенту відмовитися від цієї «шкідливої звички» до негайної реакції на те, що відбувається в Америці і в світі постами в Twitter. Найчастіше помічники президента просто не в силах пояснити журналістам, що мав на увазі їх бос, написавши той чи інший твіт.
Трамп нерідко ображає своїми миттєвими твітами людей - мусульман, жінок, мексиканців тощо. Але справа в тому, що він сам вважає свої записи в Twitter офіційними заявами, що підтвердив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер: «Він президент США. Повідомлення в Twitter вважаються президентом США офіційними».