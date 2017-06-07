У Держдепі прокоментували слова Тіллерсона про зв’язки з Росією

Держдепартамент США пояснив заяву держсекретаря Рекса Тіллерсона про прохання президента Дональда Трампа налагодити відносини з Росією. Про це інформує replyua.net.
Як повідомив «Голос Америки», напередодні, 6 травня, офіційний представник зовнішньополітичного відомства США Хізер Нойерт прокоментувала заяву свого боса, що викликало бурхливу реакцію в російських ЗМІ. Перебуваючи з візитом у Новій Зеландії, Тіллерсон повідомив, що Трамп попросив його продовжити роботу по відновленню відносин між США і Росією і не допустити впливу на цей процес політичного галасу, піднятою в Америці з приводу контактів представників команди господаря Білого дому з російськими політиками: «Президент чітко сказав мені, що ми не повинні допустити, щоб події, які відбуваються у нас в політичній сфері, заважали роботі, що стосується цих взаємин, яку потрібно вести. Він також чітко сказав, що ми можемо домогтися прогресу ».
Нойерт повідомила, що Сполучені Штати продовжать відстоювати свої цінності в тих сферах, де позиції Москви і Вашингтона не збігаються: «У тих областях, де наші погляди з Росією розходяться, ми продовжимо відстоювати свої інтереси і цінності, а також цінності наших партнерів».