Между администрацией США и американским судом начинается «война»

Сначала американский суд частично отменил указ Трампа о мигрантах, затем администрация США подала запрос в апелляционный суд, однако он его отклонил, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.
Как стало известно, в апелляционном суде также заявили, что у Минюста есть в запасе несколько часов, до вечера 6 февраля, чтобы предоставить возражения по такому решению. Напомним, что 4 февраля федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа Дональда Трампа, и судья при этом отметил, что указ не вступит в силу до тех пор, пока не рассмотрят иск о его отмене, который был подан прокуратурой штата Вашингтон. После решения суда Сиэтла визовые органы США приступили к срочному восстановлению виз – с момента подписания указа в США были аннулированы около ста тысяч виз.
Министерство юстиции, в свою очередь, подало иск в апелляционный суд с требованием восстановить действие указа Трампа, однако получило отказ. В Белом доме заявили, что указ правомерный, несмотря на массовые протесты американцев. Сам Трамп сообщал ранее, что никто не сможет запретить его указы.