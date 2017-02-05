В Белом доме высоко оценили результаты переговоров Трампа и Порошенко

Власти США позитивно оценивают итоги телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Петром Порошенко, которые состоялись накануне поздно вечером.
Как информирует replyua.net, такое заявление несколько часов назад сделали в офисе спикера Белого дома. В сообщении отмечается, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, провел телефонные переговоры с Петром Порошенко, президентом Украины, около пяти часов вечера (местное время), и он оценил эту беседу очень позитивно, отметив, что разговаривал с украинским главой на разные темы, включая затянувшийся конфликт между Украиной и Россией. Также в Белом доме подчеркнули, что президент США выразил готовность сотрудничать с Украиной по ряду вопросов, касающихся ситуации на Донбассе.
По словам спикера Белого дома, США и дальше будут работать как с Россией, так и с Украиной, а также с некоторыми другими государствами, которые были вовлечены в украинский конфликт. «Нужно помочь им восстановить мир вдоль всей границы», отмечается в заявлении Белого дома.