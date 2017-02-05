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Трамп осадил телеведущего, назвавшего Путина «убийцей»

Трамп осадил телеведущего, назвавшего Путина «убийцей»
Как передает replyua.net, президент США Дональд Трамп дал интервью одному из американских телеканалов. Обсуждая разные темы, президент Трамп возмутился, когда речь зашла о России и прогнозе будущих американо-российских отношений.

Американский журналист Билл О Рейли спросил Дональда Трампа не поменялось ли его отношение к президенту РФ Владимиру Путину. На этот вопрос Дональд Трамп ответил, что для начала Путина нужно узнать получше, понять, чего он хочет и лишь после этого понять совпадают ли у двух стран взгляды. Как пример, Трамп акцентировал внимание на том, что при объединении усилий двух мощных государств в мире наконец-то будет побежден оплот терроризма ИГИЛ. «С Россией лучше стать партнерами, чем злейшими врагами», – ответил Трамп.

После такого ответа Дональда Трампа, журналист повысил тон и возразил Трампу о том, как можно объединять усилия с человеком, которого все в мире знают, как «убийцу». На что республиканец ответил, что не стоит вешать на Путина такие «громкие» ярлыки, потому что в Америке есть тоже много людей, которых можно назвать «убийцами», но это не значит, что от них нужно отгораживаться.
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