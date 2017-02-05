Трамп осадил телеведущего, назвавшего Путина «убийцей»

Как передает replyua.net, президент США Дональд Трамп дал интервью одному из американских телеканалов. Обсуждая разные темы, президент Трамп возмутился, когда речь зашла о России и прогнозе будущих американо-российских отношений.
Американский журналист Билл О Рейли спросил Дональда Трампа не поменялось ли его отношение к президенту РФ Владимиру Путину. На этот вопрос Дональд Трамп ответил, что для начала Путина нужно узнать получше, понять, чего он хочет и лишь после этого понять совпадают ли у двух стран взгляды. Как пример, Трамп акцентировал внимание на том, что при объединении усилий двух мощных государств в мире наконец-то будет побежден оплот терроризма ИГИЛ. «С Россией лучше стать партнерами, чем злейшими врагами», – ответил Трамп.
После такого ответа Дональда Трампа, журналист повысил тон и возразил Трампу о том, как можно объединять усилия с человеком, которого все в мире знают, как «убийцу». На что республиканец ответил, что не стоит вешать на Путина такие «громкие» ярлыки, потому что в Америке есть тоже много людей, которых можно назвать «убийцами», но это не значит, что от них нужно отгораживаться.