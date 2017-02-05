Трамп ответил журналисту, который назвал Путина «убийцей»

В интервью телеканалу Фокс Ньюз президент США ответил журналисту, назвавшему Путина «убийцей» и критиковавшему действия российского главы, информирует replyua.net.
Как передает Вашингтон Пост, Дональд Трамп на заявление журналиста сказал о том, что намерен продолжать контакты с Путиным. Билл О’Рейли принялся критиковать Путина и спрашивать Трампа о том, как он относится к президенту России. «Путина я уважаю. На самом деле, уважаю многих людей, однако это еще не значит, что я смогу с ними со всеми поладить», отметил Трамп. Журналист, в свою очередь, заявил, что Путин является убийцей. «Убийц много. У нас много убийц. Вы что, полагаете, что наша страна такая невинная?», парировал президент.
«Если Россия поможет нам в борьбе с «Исламским государством», а также с исламским терроризмом, а для нас эта борьба является основной, это будет очень хорошо», добавил Дональд Трамп. Напомним, что президент США неоднократно заявлял о том, что хочет подружиться с Путиным, но при этом сомневался, что у него это получится, отмечая, что он надеется на контакты с российским главой.