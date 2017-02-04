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Призупинено дію скандального указу Трампа

Призупинено дію скандального указу Трампа
Американське міністерство нацбезпеки на необмежений період зупинило дію антиміграційного указу Трампа. Таку новину повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відомо, що відповідне рішення було узгоджено після вироку федерального суду Сіетла, згідно з яким було вирішено призупинити дію указу Дональда Трампа. Таку заяву було оприлюднено на сайті міністерства національної безпеки США. За інформацією, якою володіють американські ЗМІ, Міннацбезпеки прагне скасувати дане рішення федерального суду і таким чином зберегти в майбутньому юридичну силу указу Дональда Трампа. Але на даний момент відомо, що відповідні органи безпеки США будуть перевіряти іноземців, які прибувають в країну, за загальною процедурою.

Нагадаємо, що згаданий указ американського президента обмежив доступ в’їзду до США для громадян семи мусульманських країн. Відповідне рішення Трампа обурило деяких європейських політиків. Зокрема президент Німеччини Йоахім Ґаук наголосив, що такі розпорядження не відповідають європейським цінностям і ставлять під загрозу демократичні свободи людства, тому Європа, на його думку, має про це чітко заявити.
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