СМИ: Иванка Трамп не дала отцу-президенту подписать указ по ЛГБТ

Американские СМИ узнали об участии дочери 45-го президента США Дональда Трампа Иванки в политической жизни Соединённых Штатов. Как передаёт replyua.net со ссылкой на американское издание Politico, Иванка Трамп не дала отцу-президенту подписать скандальный указ об ЛГБТ, посредством которого Трамп хотел отменить решение Барака Обамы о запрете на дискриминацию представителей сексуальных меньшинств на работе.
В настоящее время эта информация официально не комментировалась, однако в распоряжении издания оказались данные, согласно которым на стол к Трампу не попал черновик указа по отмене ответственности за дискриминацию ЛГБТ-представителей на работе. Издание сообщает, что кроме Иванки этому также способствовал её супруг Джаред Кушнер.
Впрочем, некоторые источники утверждают, что Трамп вряд ли мог подписать этот черновик, поскольку документ являлся не готовым законопроектом, а лишь предложением, содержащим «несколько идей». Несмотря на вмешательство Иванки, различные религиозные организации рассчитывают на то, что Трамп отменит указ Обамы о запрете на дискриминацию представителей секс-меньшинств на работе в США.