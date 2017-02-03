В США планують змінити політику щодо Куби

Представник прес-служби Білого дому Шон Спенсер повідомив, що в найближчому майбутньому варто очікувати перезавантаження відносин між Сполученими Штатами Америки та Кубою, повідомляє replyua.net з посиланням на «Новое время».
Спікер адміністрації Трампа зазначив, що перш за все варто акцентувати увагу на тому, якої політики дотримається Куба в сфері прав людини. Раніше представники американської партії республіканців наголошували, що подальша співпраця та встановлення дипломатичних відносин з Кубою є неможливим саме через недотримання демократичних свобод людини в країні.
Нагадаємо, що крига в відносинах США та Куби скресла в 2015 році. Саме тоді за президентства Обами було скасовано обмеження на відвідини Куби і відкриття дочірніх представництв американських компаній. В тому ж році на Кубі було відкрито американське посольство, а в США відповідно посольство Куби. А весною 2016 року вперше за останні кілька десятків років американський президент Барак Обама прибув з офіційним візитом на Кубу. Що ж стосується позиції Дональда Трампа, то напередодні виборів він заявляв, що виступає за відновлення відносин між США та Кубою.