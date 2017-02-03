Эксперт пояснил, как Трамп отреагирует на возможность предоставить Украине летальное оружие

Джон Маккейн обратился к президенту США с просьбой предоставить Украине летальное оружие из-за эскалации конфликта на Донбассе, однако данный запрос может остаться без внимания, или же Трамп не даст не него положительного ответа.
Как сообщает replyua.net, такое мнение на Обозревателе высказал Максим Яли, эксперт-международник. По его словам, в ближайшее время утвердительного ответа от американского президента ждать не стоит. «Нужно учитывать и то, что первый разговор Трампа и Путина состоялся только несколько дней назад, и во время переговоров были лишь обозначены вопросы по будущему сотрудничеству и шаги по нормализации отношений между двумя странами. И если бы Трамп ответил сейчас утвердительно, его заявление поставило бы крест на нормализации этих отношений», считает Яли.
По его мнению, Трамп говорил о борьбе с ИГИЛ и хотел объединяться с РФ, а передача летального оружия Украины поставила бы взаимодействие с Россией под большое сомнение. Нужно отметить и то, пишет эксперт, что все же Трамп частично отменил санкции, и это стало первым символичным шагом к налаживанию диалога.