Журналист: этот человек называет все вещи своими именами

В свое время ООН бортанула нынешнего президента США с очень крупным проектом, и Дональда Трампа, естественно, такая ситуация не могла не зацепить, и в одной из своих книг он посвятил ООН несколько страниц. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Денис Пятигорец.
По его словам, Трамп даже пожаловался на то, что лично он мог все сделать качественнее и дешевле, и что он совершенно не понимает, почему в ООН его «продинамили». «И теперь этот человек стал американским президентом, и тут же он заявил, что намеревается сократить бюджет организации. Ранее он высказался об ООН, как о клубе для приятного времяпрепровождения, и у меня появилась мысль, что таким способом Трамп решил отомстить», пишет Пятигорец. По его словам, он посмотрел заседание Совбеза ООН и резко изменил мнение.
«Это вовсе не месть, просто президент относится к числу тех людей, которые все вещи привыкли называть своими именами. Совбез ООН – это примерно то же самое, что и Фейсбук, но в Совбезе все дела обсуждают люди в костюмах», отмечает журналист. Пятигорец подчеркнул, что нет никакой разницы, поэтому не нужно платить больше.