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Саакашвили: власти США могут отказаться от Украины

Саакашвили: власти США могут отказаться от Украины
Украина сильно ослабла в международных отношениях, и это может привести к тому, что новая администрация Соединенных Штатов откажется от поддержки Киева.

Как сообщает replyua.net, в интервью Цензор.НЕТ об этом рассказал Михаил Саакашвили. По словам грузинского политика, сейчас мир входит в непростой период, и проблема Украины заключается в ее слабости. «Последние лет десять Украина является не субъектом, а лишь объектом в международных отношениях. Этим объектом обмениваются и торгуют», считает бывший глава Одесской области. По его мнению, власти Украины еще могут объяснить, зачем Украине нужен Запад, однако уже не могут рассказать, почему Западу необходима Украина.

«В неофициальной обстановке Барак Обама даже называл Украину «безнадежной», рассказывая о коррупции. Обама это скрывал, и на формальном уровне США нас поддерживали. Администрация Трампа будет говорить об этом открыто, и для Украины это хорошо», считает Саакашвили. По его словам, Украине нужно учиться быть развитой, самодостаточной страной, и нужно самой крепко стоять на ногах, а не оглядываться по сторонам, и Украина первая на очереди, кому Трамп может сказать – «вы уволены».
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