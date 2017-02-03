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Журналист: Трамп уже определился с курсом по Украине и России

Журналист: Трамп уже определился с курсом по Украине и России
На своей странице в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов сообщает о том, что американский президент уже определился с курсом по Украине и России, информирует replyua.net. По его словам, США затягивали с молчанием по ситуации в Авдеевке, и, чем дольше это продолжалось, тем интенсивнее были обстрелы с российской стороны.

«Однако Трамп все же сказал свое слово – Никки Хэйли, новый посол США в ООН, обозначила курс Америки по отношению российской агрессии к Украине. Нужно надеяться, что интенсивность обстрелов после таких слов, а также после заседания Совбеза ООН заметно снизится», пишет Бутусов. По его словам, в США заявили о том, что будут стоять вместе с народом Украины, который уже три года страдает от российской агрессии.

«Пока не будем хлопать в ладоши от радости. Трамп готов строить ту политику, которую предложил Обама в отношении Украины. Однако у меня сложилось впечатление, что Трамп не собирается как Обама спокойно смотреть на нашу двойственность и непоследовательность. Мы не нужны и не интересны всему миру как жертва РФ», подметил журналист.
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