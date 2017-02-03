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Трамп опроверг снятие антироссийских санкций

Трамп опроверг снятие антироссийских санкций
Несколько часов назад в Белом доме сообщили о том, что президент США не отменял антироссийские санкции, и в пакет санкций были лишь внесены поправки, сообщает replyua.net со ссылкой на заявление Белого дома.

Накануне журналисты поинтересовались у Дональда Трампа по поводу появившейся в СМИ информации о смягчении санкций против РФ, введенных Обамой, и президент отметил, что он «ничего не смягчал». Ранее эту информацию также подтвердил и Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома. Он пояснил, что США не смягчали и не отменяли санкции, а лишь уточнили действия, направленные против Москвы. «Это обычные действия для Министерства финансов США, и никто не говорил о снятии санкций. Минфин очень часто занимается тем, что вносит небольшие поправки в специфические вопросы после того, как были введены ограничения», заявил Спайсер.

Напомним, что вчера СМИ сообщили о том, что Минфин США смягчил санкции, введенные Обамой в декабре прошлого года против ФСБ России. Ограничения были введены из-за вмешательства РФ в президентские выборы в США. Также санкции предусматривали выдворение из США 35 российских дипломатов.
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