Белый дом уточнил данные о смягчении санкций против России

Пресс-атташе Белого дома Шон Спайсер в рамках брифинга прокомментировал данные, появившиеся в американских и российских СМИ, о смягчении санкций против России. Речь идёт о решении Министерства финансов США, которое 2 февраля 2017-го года издало указ о разрешении некоторых операций американских компаний и ФСБ России. Как отметил Спайсер, общественность неверно трактует такой указ, США на самом деле не отменяли антироссийские санкции.
Как передаёт replyua.net, в указе Минфина США речь идёт не об отмене ограничений, а скорее об их уточнении. И хотя указ скорее выглядит как разрешение, а не как ограничение на определённые операции компаний США с ФСБ РФ, этот документ «является обычной практикой Минфина США». Спайсер подчеркнул, что Вашингтон не ослабляет санкции против России, этот документ призван «уточнять специфические вопросы, которые возникают после санкций».
Таким образом, все ограничения в отношении России остаются в силе. Минфин США уточнил, что изданный указ чётко поясняет, какие сделки американских компаний с ФСБ РФ являются разрешёнными и запрещенными. Фактически, компаниям разрешили «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения» ФСБ РФ на IT-продукты, но сумма таких сделок не должна превышать $5 000, что не противоречит введённым администрацией Обамы санкциям.