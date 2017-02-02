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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

В США змінили політику санкцій до Росії

В США змінили політику санкцій до Росії
США послабило певну категорію санкцій відносно російського ФСБ. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті американського міністерства фінансів і стосується комп’ютерної техніки американського виробництва В повідомленні зазначається, що віднині російська Федеральна служба безпеки має можливість купувати й користуватися американськими ліцензіями, сертифікатами та дозволами на товари зі сфери інформаційних технологій. Але водночас надавати в користування будь-яку техніку чи технології анексованому Криму забороняється.

Варто нагадати, що нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про подробиці телефонної бесіди Путіна й Трампа. Пєсков відмітив, що лідери обговорили тему тероризму, ситуацію на Близькому Сході, ядерну угоду Ірану, а також частково торкнулися й питання української кризи. Як відомо від американських джерел, питання санкцій між президентами не піднімалось. На разі представники Росії та США обговорюють підготовку майбутньої зустрічі президентів.
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