Молниеносный импичмент и замена адекватными людьми – прогноз для Трампа и Тиллерсона

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, и Дональд Трамп, глава государства, могут спровоцировать политический кризис в стране, и такая ситуация приведет к мгновенному импичменту и замене Трампа и его окружения на более адекватные фигуры.
Как передает replyua.net, об этом аналитик и публицист Владимир Голышев рассказал Обозревателю. По его словам, Тиллерсон и Трамп – это те люди, которые теоретически могут устроить большой скандал, и их политика может сильно отличаться от позиции парламента США. «Трамп и Тиллерсон – это политики, при которых в стране может начаться серьезный кризис, и это произойдет в том случае, если их позиция, к примеру, по отношению к России, будет сильно отличаться от политики Конгресса и Сената», отметил Голышев.
По его мнению, если президент и госсекретарь немного «заиграются», Трампа ждет мгновенный импичмент, и он пройдет очень быстро. «Импичмент можно легко инициировать в Конгрессе, и все демократы без исключения за него проголосуют, также будет голосовать большая группа республиканцев», заявил публицист.