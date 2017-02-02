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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

В США могут начать расследование против Флинна, подозреваемого в получении денег от России

В США могут начать расследование против Флинна, подозреваемого в получении денег от России
Несколько демократов из Палаты представителей обратились в Министерство обороны США с просьбой начать расследование в отношении Майкла Флинна, советника Трампа по вопросам национальной безопасности, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.

Как стало известно, демократы хотят, чтобы следствие выяснило, не нарушил ли Флинн Конституцию Соединенных Штатов, когда получал деньги от RT – российского государственного телевидения. Демократы, подавшие прошение в Минобороны, представляют сразу шесть комитетов Палаты представителей. Накануне они обнародовали открытое письмо для Министерства обороны. В частности, в нем говорится, что Майкл Флинн находился в российской столице и присутствовал на торжествах, приуроченных к десятой годовщине со дня основания RT, и это было в 2015 году.

После того знаменательного события Интернет пестрит снимками, на которых советник Трампа сидит за одним столом с российским президентом Путиным. Позже сам Флинн признавался, что получал деньги за участие в этом мероприятии, однако точную сумму советник главы США так и не назвал.
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