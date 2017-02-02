Трамп погрожував ввести війська в Мексику – ЗМІ

Журналісти Associated Press повідомили про погрози очільника Білого дому Дональда Трампа ввести на мексиканську територію війська США для того, аби почати боротьбу з «поганими хлопцями», повідомляє replyua.net. При цьому видання зробило посилання на отримані дані стенограми розмови по телефону між Дональдом Трампом та президентом Мексики Енріке Пенья Ньєтто. Американський лідер звинуватив офіційне Мехіко у недостатніх зусиллях для того, «аби погані хлопці припинили свою діяльність». «У нас не такі військові, тому я можу їм довіритися та надіслати їх, аби вони про все подбали», - наголосив Дональд Трамп. В той же час, залишається загадкою, хто для американського президента є «поганими хлопцями».
Дещо згодом американські та мексиканські представники надали спростування інтерпретації зробленої Трампом заяви у ЗМІ.
Зокрема, за словами представника адміністрації президента Мексики Едуардо Санчеса, під час телефонної розмови лідерів двох країн не звучало будь-яких заяв або ж погроз. «Заяви про нібито погрози президента США щодо направлення військ до Мексики є абсолютно невірним», - наголосив Санчес В той же час, видання The Hill процитувало заяву представника Білого дому, який також заперечив чутки про погрози Трампа.