валюта
СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Трамп погрожував ввести війська в Мексику – ЗМІ

Трамп погрожував ввести війська в Мексику – ЗМІ
Журналісти Associated Press повідомили про погрози очільника Білого дому Дональда Трампа ввести на мексиканську територію війська США для того, аби почати боротьбу з «поганими хлопцями», повідомляє replyua.net. При цьому видання зробило посилання на отримані дані стенограми розмови по телефону між Дональдом Трампом та президентом Мексики Енріке Пенья Ньєтто. Американський лідер звинуватив офіційне Мехіко у недостатніх зусиллях для того, «аби погані хлопці припинили свою діяльність». «У нас не такі військові, тому я можу їм довіритися та надіслати їх, аби вони про все подбали», - наголосив Дональд Трамп. В той же час, залишається загадкою, хто для американського президента є «поганими хлопцями».

Дещо згодом американські та мексиканські представники надали спростування інтерпретації зробленої Трампом заяви у ЗМІ.

Зокрема, за словами представника адміністрації президента Мексики Едуардо Санчеса, під час телефонної розмови лідерів двох країн не звучало будь-яких заяв або ж погроз. «Заяви про нібито погрози президента США щодо направлення військ до Мексики є абсолютно невірним», - наголосив Санчес В той же час, видання The Hill процитувало заяву представника Білого дому, який також заперечив чутки про погрози Трампа.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Аброськин привел шокирующие данные о потерях боевиков за 1 февраля

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки
02 фев 2017
25048

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений

Последние новости

Політолог: якби референдум по вступу в НАТО відбувся 10 років тому – Україна б не знала горя війни

Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Порошенко просят лишить Светлану Лободу статуса заслуженной артистки

Обстріли Авдіївки продовжуються: є жертви

Голова уряду Румунії заявив, що не виконає вимогу протестуючих

В МИД Украины рассказали правду об РФ на Донбассе

Идеолога «Харьковской народной республики» оставили под стражей

З’явилась нова дата можливого введення безвізу для України з ЄС

Белый дом уточнил данные о смягчении санкций против России

Представительство ЕС одобрило действия Киева на Донбассе

Американський політик попросив Трампа дати Україні зброю

РФ в Авдеевке прощупывает пределы терпения Запада — политолог

В США змінили політику санкцій до Росії

Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле

Через ситуацію в Україні збереться Рада безпеки ООН

НАТО просить Україну прискорити прийняття закону про національну безпеку

Джоли заставила Брэда Питта лечить алкоголизм — СМИ

Путін оголосив причини загострення конфлікту на Донбасі

Путін назвав причини загострення ситуації на Донбасі

Арнольд Шварценеггер предлагает руководить США вместо Трампа

 Новости за день