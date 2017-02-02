Политолог: в США сделали заявление по смягчению санкций против РФ, но Трамп не сделает большого подарка Путину

Известный украинский политолог Владимир Фесенко в блоге на Новом времени пишет о том, что Дональд Трамп никогда не сделает Путину подарка в виде отмены санкций, поскольку такие презенты явно не соответствуют его переговорной стилистике, передает replyua.net.
По словам Фесенко, ранее Келлиэнн Конуэй, советник Трампа, заявляла о том, что возможность частичного снятия санкций с РФ обсуждалась, однако сейчас нет ни одной предпосылки для того, чтобы ослабить санкции. «Как я понял, тема санкций в переговорах Путина и Трампа не звучала, более того, ни один из тех указов, которые подписал президент США, не коснулся России. Нужно отметить и то, что в первые дни президентства Трамп вообще не касался внешней политики, и единственная тема, которая была затронута – Транстихоокеанское партнерство, однако и здесь речь идет об Америке», подчеркивает Фесенко.
По мнению политолога, паниковать не нужно, поскольку Трамп позвонил и переговорил с влиятельными дамами в Европе, и только после этого провел переговоры с Путиным.