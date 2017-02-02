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Оппозиционер: указы Трампа – это полный бред

Оппозиционер: указы Трампа – это полный бред
Владимир Милов, известный российский оппозиционер, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам нескольких мусульманский стран – это полнейший бред, информирует replyua.net.

По словам Милова, указ президента США – это бессмыслица, поскольку все последние теракты, совершенные на территории Штатов, были спланированы и устроены людьми, которые или родились в этой стране, или являются выходцами из государств, которые не попали в указ Трампа. «Новый указ стал ударом по союзникам Америки в некоторых мусульманских государствах. В США не пускают тех, кто активно сотрудничал с этой страной в Ираке, и мусульманам послали сигнал о том, что с американцами нельзя сотрудничать, поскольку они не являются надежными союзниками. Кто бы не пришел после Трампа, об этом указе будут помнить еще очень долго», отмечает оппозиционер.

По мнению Милова, такие действия Трампа могут вызвать негодование даже у тех граждан мусульманских стран, которые относились к США или нейтрально, или хорошо. «В борьбе с терроризмом стрельба по площадям никогда не давала положительного результата», добавил оппозиционер.
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