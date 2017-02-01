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Манн: «Вы уволены» - лучшее умение общаться с тем, кто приветствует обамовские принципы

Манн: «Вы уволены» - лучшее умение общаться с тем, кто приветствует обамовские принципы
В свое время Рудольфо Джулианни, сторонник нынешнего президента США, говорил о том, что Трамп всегда обладает вескими доводами против любого чиновника, который решил сопротивляться законам, - «вы уволены». Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет израильский эксперт Соломон Манн.

По его словам, Дональд Трамп сейчас начал демонстрировать это умение и быстро беседует с теми, кто пытается продолжать отстаивать принципы Барака Обамы. «Всего за десять минут Трамп отправил в отставку Салли Йеттс, исполнявшую обязанности генпрокурора США. Антитеррористический указ президента ей пришелся не по вкусу, и она получила «вы уволены», пишет Манн. По его словам, многие американцы и не только считают этот указ трамповским, но на самом деле он стал продолжением указа Обамы, который был издан почти шесть лет назад.

«Трамп свои указом лишь воплотил требование сотрудников нацбезопасности, которые фиксируют активность террористов во всех точках земного шара. Трамп даже напомнил американским дипломатам, что у них есть обязанность – защищать интересы США», отмечает эксперт.
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