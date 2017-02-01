Манн: хочется спросить, визжали бы так при Обаме теряющие облик людей американцы?

Демократы в США продолжают бойкотировать заседания всех комиссий, и таким способом они выражают недовольство новым президентом. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн.
По словам израильского эксперта, он хочет спросить у всех людей, которые теряют человеческий облик, о том, стали ли они бы так визжать, если бы так, как с Трампом, поступили бы с Обамой и его администрацией? «Представляю – СМИ стоят на ушах и заявляют, что отщепенцы угрожают законной власти в США. Также представляю и истерику левых, если бы большинство республиканцев наотрез отказались бы утверждать министров Обамы, прокуроров, судей и чиновников… Тогда бы все заявили, что республиканцы подрывают конституционный строй», пишет Манн.
По его словам, судя по всему, только демократам в США дается такое право – воевать с президентом, который был выбран на законных основаниях, саботировать работу госорганов, воевать с новым правительством, которое тоже выбирали на законных основаниях. По мнению эксперта, в США происходил ползучий социалистический переворот, и избрание Трампа в реальности спасло США от захвата власти безответственными леваками.