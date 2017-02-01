Трамп нашел человека на должность главы Погранслужбы, согласившегося построить стену на границе

Новым руководителем Пограничной службы Соединенных Штатов назначен Рональд Витиелло – этот человек дал согласие на строительство стены на границе США и Мексики.
Как передает replyua.net, сообщение о назначении Витиелло появилось на официальной странице Погранслужбы в Твиттере. В сообщении отмечается, что представители ведомства «с радостью сообщают о том, что руководителем Погранслужбы стал Рональд Витиелло». Нужно отметить, что новый глава Пограничной службы США имеет огромный опыт работы, давно служит в ведомстве, охраняющем сухопутные границы Штатов. Профсоюз единодушно поддержал его кандидатуру. Напомним, что назначение Витиелло состоялось ровно через неделю после того, как ушел в отставку Марк Морган.
Он объявил об отставке буквально сразу после заявления Дональда Трампа о строительстве забора на границе США и Мексики. Президент США при этом отметил, что оплачивать этот масштабный проект будут мексиканцы, после чего президент Мексики отказался встречаться с Трампом – личная встреча глав двух государств должна была состояться накануне.