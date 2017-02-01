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Трамп нашел человека на должность главы Погранслужбы, согласившегося построить стену на границе

Трамп нашел человека на должность главы Погранслужбы, согласившегося построить стену на границе
Новым руководителем Пограничной службы Соединенных Штатов назначен Рональд Витиелло – этот человек дал согласие на строительство стены на границе США и Мексики.

Как передает replyua.net, сообщение о назначении Витиелло появилось на официальной странице Погранслужбы в Твиттере. В сообщении отмечается, что представители ведомства «с радостью сообщают о том, что руководителем Погранслужбы стал Рональд Витиелло». Нужно отметить, что новый глава Пограничной службы США имеет огромный опыт работы, давно служит в ведомстве, охраняющем сухопутные границы Штатов. Профсоюз единодушно поддержал его кандидатуру. Напомним, что назначение Витиелло состоялось ровно через неделю после того, как ушел в отставку Марк Морган.

Он объявил об отставке буквально сразу после заявления Дональда Трампа о строительстве забора на границе США и Мексики. Президент США при этом отметил, что оплачивать этот масштабный проект будут мексиканцы, после чего президент Мексики отказался встречаться с Трампом – личная встреча глав двух государств должна была состояться накануне.
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