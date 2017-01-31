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Букмекеры принимают ставки на то, как скоро свергнут Трампа

Букмекеры принимают ставки на то, как скоро свергнут Трампа
Букмекерская компания Ladbrokes, которая осуществляет свою деятельность на территории Великобритании, принимает ставки на то, сколько времени Дональду Трампу удастся пробыть на посту президента США. Представители компании уже рассказали журналистам о невероятной активности британцев — владельцы компании поражены тем, насколько много людей принимают участие в голосовании. Как передаёт replyua.net, в основном участники делают ставки на скорую отставку Трампа.

Руководитель управления этой букмекерской компании Мэттью Шаддик уже сообщил некоторые подробности голосования. По его данным, ставки на то, что Дональд Трамп лишится должности ещё в 2017-м году, достигли коэффициента 4 к 1. Ещё более впечатляющим является голосование за свержение, импичмент или добровольную отставку Трампа — 11 к 10. Также Шаддик пояснил, почему многие букмекерские конторы принимают подобные ставки.

С его слов, мало кто верил в победу Дональда Трампа на выборах-2016, многие букмекерские конторы «крупно прогорели» в результате проигрыша кандидата-фаворита от Демократической партии Хиллари Клинтон. В настоящее же время букмекерские конторы получили возможность вернуть утраченные деньги на ставках по уходу Трампа с должности — многие азартные британцы не ленятся делать подобные ставки, ведь скандальные указы Трампа, как кажется представителям общественности, не способствуют его укреплению в президентском кресле в США.
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