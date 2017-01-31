Вашингтон перекине танки з Польщі в країни Балтії

Американське видання The Wall Street Journal повідомило про плани американської влади частково перекинути танки M1A2 Abrams по завершенні військових навчань в Польщі в балтійські країни, передає replyua.net. При цьому зазначається, що у разі здійснення своїх планів США здійснять найбільше перекидання своїх танків до країн, які мають спільний кордон з Росією, з часів завершення холодної війни. Вочевидь, таким чином Вашингтон має намір показати Москві намір у подальшому сприяти захисту своїх партнерів у європейських країнах.
Як відомо, вже в перших числах поточного року до Європи з США прибули 3500 військових 144 БМП Bradley, 87 танків M1A2 Abrams і 18 САУ Paladin. Передбачається, що місцем розташування американських військових будуть такі країни: Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина та Румунія протягом 9 місяців, доки не настане час проведення ротації.
Раніше очільник Пентагону Джеймс Меттіс, під час зустрічі з очільниками Міноборни Франції та Німеччини заявив, що Вашингтон і надалі продовжує зберігати стійкість у своїй прихильності до НАТО. Таким чином, він заперечив слова американського президента Дональда Трампа про те, що Альянс вже «застарілий».