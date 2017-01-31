Дональду Трампу снова «досталось» от Стивена Кинга

Стивен Кинг присоединился к остальным знаменитостям, которые критикуют деятельность Дональда Трампа в должности президента Соединенных Штатов. Культовый писатель назвал миллиардера «хулиганом». Как информирует replyua.net, соответствующая публикация появилась на странице Стивена Кинга в Твиттере.
«Представьте хулигана, подсыпающего сахар в бензобак дорогого и ухоженного автомобиля. Трамп является тем самым хулиганом, а Америка – автомобилем», написал писатель. Еще до того, как Трамп победил на выборах, Стивен Кинг выступал с критикой в его адрес и даже грозился, что «забросит страницу в Твиттере навсегда». Через несколько часов после поста о хулигане Кинг написал следующее: «Вот если бы Дональд Трамп хотя бы на пять процентов был так хорош в управлении Америкой, как он увольняет совестливых людей. Это какая-то шутка – его президентство. Печально, но все мы в заднице», резко прокомментировал Кинг работу Трампа.
Всего за несколько минут посты писателя собрали около сорока тысяч лайков. Напомним, что ранее певица Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей» из-за того, что он подписал указ о мигрантах.