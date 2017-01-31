В Росії дали сумний прогноз Трампу щодо його імпічменту

В розмові з журналістами радіо «Эхо Москвы» відомий в РФ журналіст Артем Троїцький висловив припущення, що, зважаючи на внутрішні процеси у США, які спостерігаються протягом останнього час, є всі підстави очікувати імпічменту американського президента Дональда Трампа, про що повідомляє replyua.net. На переконання Троїцького, всі погоджуються, що лідером країни може бути віце-президент Майкл Пенс. Журналіст підкреслив, що активними критиками Трампа в США є більша частина активістів, зокрема, мова йде про представників жіночих організацій, нацменшинств, екологів та ЛГБТ-спільноти. І лише профспілки готові підтримати курс нового керівника Білого дому.
«На виборах Трампа підтримали не люди з активною життєвою позицією, а пасивісти. У зв’язку з цим республіканцю і вдалося зайняти найвищу посаду в країні», - наголосив журналіст. При цьому, продовжив він, активісти беруть участь у мітингах та акціях протесту. Троїцький додав, що всі найавторитетніші ЗМІ США є критиками Дональда Трампа.
Зазначимо, що одним з тих, хто підтримав сорокахвилинний протест проти нового президента США в аеропорту Сан-Франциско став засновник Google Сергій Брін.