валюта
СпецтемаБлогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем

Эксперт: «вы уволены» – самый распространенный вердикт Трампа

Эксперт: «вы уволены» – самый распространенный вердикт Трампа
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал умение быстро беседовать с теми, кто собирается отстаивать принципы, которые заложил еще экс-президент Барак Обама. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет израильский политический эксперт Соломон Манн. После 10 минут общения с Трампом была отправлена в отставку генеральный прокурор США Салли Йетс. Она отказалась отстаивать антитеррористический указ Трампа в судах и мгновенно получила трамповское «вы уволены».

Соломон Манн напоминает, что антитеррористический указ Трампа, подписанный позавчера и породивший целую волну гнева в мире и дикую ругань в демократическом лагере и в мировых левых кругах, оказался всего лишь подтверждением указа Барака Обамы 2011 года, который никто, почему-то не заметил и не стал выполнять. На самом деле, указ Дональда Трампа всего лишь воплощает требование сотрудников национальной безопасности, фиксирующих террористическую активность в разных странах мира и требующих защитить американских граждан от угроз.

Дональд Трамп также напомнил американским дипломатам об их долге защищать интересы страны, а не вести филантропическую деятельность в мире, намекнув, что и к ним может быть применен означенный «последний аргумент» без всякой жалости и учета прежних «заслуг».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Мартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко
Важное за сутки
30 янв 2017
21800

Мартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

Гендиректор інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що даремно дехто з експертів вважає, що президент США Дональд Трамп

30 янв 2017
13093

Куратор «ДНР» виступив з погрозами на адресу Лукашенка через його заяви

Олександр Жучковський, який є російським куратором «ДНР», запропонував «відправити на спочин» Олександра Лукашенка у зв’язку зі зробленими останнім заявами стосовно незалежності Білорусі, повідомляє

30 янв 2017
12373

У Вашингтоні заявили про першу причину скасування антиросійських санкцій

Шон Спайсер, офіційний речник Білого дому повідомив про найголовнішу і найпершу вимогу до Російської Федерації, виконавши яку вона досягне скасування деяких санкцій з боку США. про це у понеділок,

30 янв 2017
12170

Кремль прокоментував заяву литовської влади про відторгнення Калінінграду

Влада Російської Федерації не забарилася з коментарем відносно недавно озвученої заяви депутата литовського Сейму Лінаса Бальїса відносно того, що Європі потрібно почати процес відторгнення

Последние новости

Поединок между Джошуа и Кличко будут смотреть болельщики в 150 странах

Кремль хоче розв’язати нову війну на Балканах – експерт

Политолог: обострение ситуации в Авдеевке может быть связано с Трампом

Гройсман знову хоче підняти всім українцям зарплати

Еще один астероид промчался в непосредственной близости от Земли

Эксперт: «вы уволены» – самый распространенный вердикт Трампа

Лукашенко може відійти від Путіна – експерт

Авдеевский коксохим полностью обесточен, начинается консервация

Гройсман: альтернативы донбасскому углю пока не существует

Журналіст пояснив, чому Путін не домовиться з Трампом

В аэропорту Одессы начинает работу новый терминал

В Росії назвали ім’я українця, якого Путін може використати для реалізації своїх планів в Україні

Эксперт: заявление Качиньского об Украине и Польше отражает настроения польских властей

Нусс: грядет катастрофа для прогрессивного демократического мира

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

Експерт розповів про масштаби втрат бойовиків у Авдіївці

Антонио Бандерас госпитализирован с сердечным приступом

В Авдіївці оголошено режим надзвичайного стану

Первый пошел: Трамп уволил и. о. генпрокурора за критику его указа

Президент прервал поездку в Германию из-за катастрофы в Авдеевке

 Новости за день