Эксперт: «вы уволены» – самый распространенный вердикт Трампа

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал умение быстро беседовать с теми, кто собирается отстаивать принципы, которые заложил еще экс-президент Барак Обама. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет израильский политический эксперт Соломон Манн. После 10 минут общения с Трампом была отправлена в отставку генеральный прокурор США Салли Йетс. Она отказалась отстаивать антитеррористический указ Трампа в судах и мгновенно получила трамповское «вы уволены».
Соломон Манн напоминает, что антитеррористический указ Трампа, подписанный позавчера и породивший целую волну гнева в мире и дикую ругань в демократическом лагере и в мировых левых кругах, оказался всего лишь подтверждением указа Барака Обамы 2011 года, который никто, почему-то не заметил и не стал выполнять. На самом деле, указ Дональда Трампа всего лишь воплощает требование сотрудников национальной безопасности, фиксирующих террористическую активность в разных странах мира и требующих защитить американских граждан от угроз.
Дональд Трамп также напомнил американским дипломатам об их долге защищать интересы страны, а не вести филантропическую деятельность в мире, намекнув, что и к ним может быть применен означенный «последний аргумент» без всякой жалости и учета прежних «заслуг».