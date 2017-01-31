Первый пошел: Трамп уволил и. о. генпрокурора за критику его указа

Дональд Трамп начал реагировать на критику в свой адрес и на критику его указов, и первым уволенным стала Салли Йейтс, исполняющая обязанности генпрокурора США, глава Минюста США, информирует replyua.net со ссылкой на сообщение Белого дома.
Сначала глава Минюста раскритиковала указ президента об иммиграции, после чего отказалась его выполнять, а через несколько часов Трамп подписал распоряжение уволить Йейтс. Кроме того, Трамп сразу подобрал ей замену. На должность главы Министерства юстиции уже назначили Дану Боенте, окружного прокурора по Восточному округу штата Вирджиния. В заявлении Белого дома говорится о том, что Салли Йейтс, исполняющая обязанности генерального прокурора, предала Министерство юстиции, отказавшись реализовывать указ, принятый на законных основаниях.
Также в Белом доме отметили, что этот указ был направлен на защиту американских граждан. «Госпожа Йейтс была назначена при Обаме, занимала слабую позицию по нелегальной миграции. Нужно уже серьезно подходить к защите граждан. Это самое разумное решение», говорится в сообщении Белого дома.