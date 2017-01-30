В самолёте American Airlines пассажир забыл кокаин на $434

Американские СМИ сообщают об инциденте в одном из самолётов авиакомпании American Airlines. Как передаёт replyua.net со ссылкой на «Ассошиэйтед пресс», на борту лайнера в ходе осмотра была обнаружена крупная партия кокаина — источники из города Талса (штат Оклахома) сообщают, что суммарная стоимость обнаруженных наркотиков составляет $434 тысячи.
В правоохранительных органах Оклахомы сообщают, что самолёт прибыл из колумбийской столицы Боготы в Майями. После прибытия лайнера в Майями он был направлен на базу технического обслуживания самолётов этой компании, которая находится в городе Талсы. В рамках осмотра сотрудниками и была обнаружена крупная партия кокаина.
В настоящее время не уточняется, каким образом кокаин мог появиться на борту лайнера. Предполагается, что оставленные наркотики принадлежали одному из пассажиров — нашедший наркотики в носовой части лайнера сотрудник сразу обратился к правоохранителям, обнаружив подозрительный предмет. В настоящее время полиция разыскивает пассажира, который забыл крупную партию кокаина прямо в самолёте.