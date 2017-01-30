валюта
СпецтемаБлогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем

В самолёте American Airlines пассажир забыл кокаин на $434

В самолёте American Airlines пассажир забыл кокаин на $434
Американские СМИ сообщают об инциденте в одном из самолётов авиакомпании American Airlines. Как передаёт replyua.net со ссылкой на «Ассошиэйтед пресс», на борту лайнера в ходе осмотра была обнаружена крупная партия кокаина — источники из города Талса (штат Оклахома) сообщают, что суммарная стоимость обнаруженных наркотиков составляет $434 тысячи.

В правоохранительных органах Оклахомы сообщают, что самолёт прибыл из колумбийской столицы Боготы в Майями. После прибытия лайнера в Майями он был направлен на базу технического обслуживания самолётов этой компании, которая находится в городе Талсы. В рамках осмотра сотрудниками и была обнаружена крупная партия кокаина.

В настоящее время не уточняется, каким образом кокаин мог появиться на борту лайнера. Предполагается, что оставленные наркотики принадлежали одному из пассажиров — нашедший наркотики в носовой части лайнера сотрудник сразу обратился к правоохранителям, обнаружив подозрительный предмет. В настоящее время полиция разыскивает пассажира, который забыл крупную партию кокаина прямо в самолёте.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Мартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко
Важное за сутки
30 янв 2017
19915

Мартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

Гендиректор інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що даремно дехто з експертів вважає, що президент США Дональд Трамп

30 янв 2017
12391

Куратор «ДНР» виступив з погрозами на адресу Лукашенка через його заяви

Олександр Жучковський, який є російським куратором «ДНР», запропонував «відправити на спочин» Олександра Лукашенка у зв’язку зі зробленими останнім заявами стосовно незалежності Білорусі, повідомляє

30 янв 2017
11774

Кремль прокоментував заяву литовської влади про відторгнення Калінінграду

Влада Російської Федерації не забарилася з коментарем відносно недавно озвученої заяви депутата литовського Сейму Лінаса Бальїса відносно того, що Європі потрібно почати процес відторгнення

30 янв 2017
11634

У Вашингтоні заявили про першу причину скасування антиросійських санкцій

Шон Спайсер, офіційний речник Білого дому повідомив про найголовнішу і найпершу вимогу до Російської Федерації, виконавши яку вона досягне скасування деяких санкцій з боку США. про це у понеділок,

Последние новости

В самолёте American Airlines пассажир забыл кокаин на $434

Россию не допустили к отбору на Паралимпиаду-2018

У Стамбулі чоловік почав стріляти по відвідувачах ресторану

Обама присоединился к протестам против Дональда Трампа

СМИ: экс-мэр Ужгорода пригрозил отделить Закарпатье от Украины стеной

Блогер: если Парасюка не остепенить, то завтра он с легкостью взорвет Министерство обороны или храм с прихожанами

Селяни перекрили трасу на Кіровоградщині

«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

Серед патрульних провели чемпіонат із армреслінгу

В Ираке казнён главный палач «Исламского государства» — СМИ

Трамп не зможе повністю виконати все, що задумав – Ейдман

В Сеть «просочились» новые слухи об iPhone 8

Жители Донбасса массово подают в суд на Украину

Російська влада повідомила про позицію Трампа щодо військових дій на Донбасі

«Рано радовались»: Трамп усложнил выдачу виз США для россиян

У Ялті хочуть встановити монумент Рузвельту, щоб сподобатися Трампу

Россия выплатит 13 тысяч евро подозреваемым в убийстве Немцова

Українські військові впевнено тримають свої позиції біля Авдіївки – Бутусов

Меркель рассказала правду об отношениях Киева и Берлина

Миллионы гривен «чиновников ЛДНР» обнаружены в банках Украины

 Новости за день