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Трамп не зможе повністю виконати все, що задумав – Ейдман

Трамп не зможе повністю виконати все, що задумав – Ейдман
Російський соціолог Ігор Ейдман у власному блозі пише, що свою президентську діяльність Дональд Трамп почав з активного виконання даних під час передвиборчої кампанії обіцянок, повідомляє replyua.net. Проте, наголошує експерт, всі спроби республіканця постійно наштовхуються на суворі реалії демократії в США.

Перш за все, в американському політичному та інтелектуальному істеблішменті з великим незадоволенням ставляться до демагогічних обіцянок. Крім того, вважає Ейдман, подібна політика Трампа буде безпосередньо суперечити конституції. Зокрема, мова йде про заборону на в’їзд на американську територію громадян деяких ісламських держав. Як відомо, Федеральний суд вже призупинив дію цього скандального закону, який спричинив масові протести на всій території США.

Не менш неоднозначною склалася ситуація зі «стіною» на мексиканському кордоні, наголосив Ейдман, тому що її остаточне джерело фінансування досі невідоме. Трамп хоче, щоб мур на кордоні з Мексикою побудували за рахунок підвищених акцизів на товари із сусідньої країни. Але, пише російський експерт, це цілковита нісенітниця, тому що будь-який громадянин, який бодай трохи знає основи економіки, розуміє, що підвищені акцизи – це подорожчання товарів, а, отже, американці неодмінно відчують погіршення свого матеріального становища.
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