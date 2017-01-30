Трамп пояснив, чому заборонив громадянам семи країн їхати до США

Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, що його обмеження стосовно міграції, які передбачають заборону на в’їзд до країни громадян семи країн, ніяк не стосуються релігійних поглядів а лише передбачають захист для громадян США від тероризму. такими словами він прокоментував нещодавно підписаний закон, який посилює міграційний контроль, повідомляє «ABC News», передає replyua.net.
«Маю на меті пояснити, що мова йде не про обмеження для мусульман, як про це писали у багатьох ЗМІ. Це питання ніяк не стосується вибору релігії. Це стосується антитерористичних заходів. Все, що я хочу зробити – це підвищити рівень безпеки з державі», - зазначається у повідомленні глави Білого дому. За його словами, на сьогоднішній день у світі є близько сорока країн, де мусульманство домінує. Однак для них заборони на в’їзд до США немає.
«Ми знову будемо видавати візи всім країнам, як тільки переконаємося, що політика щодо безпеки була переглянута та впроваджена протягом 3 місяців», - йдеться у заяві Трампа. Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заборонив громадянам семи країн отримувати візи на перебування в Сполучених Штатах: Ірану, Іраку, Сомалі, Лівії, Ємену, Судану та Сирії.