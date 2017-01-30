ЗМІ: У США оцінюють шанси на виживання керівників РФ та Китаю при ядерному ударі

Представники американських спецслужб оціни шанси на виживання глав Китаю та Російської Федерації після ядерного удару. Про це у понеділок, 30-го січня, повідомляє видання «Bloomberg», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, представники Стратегічного командування Збройних сил США та спецслужби Сполучених Штатів готують доповідь на тему про шанси виживання лідерів Російської Федерації та Китаю у випадку ядерного удару. У повідомленні зазначається, що запит на дослідження цього питання було надіслано від представників Конгресу від Республіканської та Демократичної партії ще під час президентства Барака Обами.
В той самий час у інформаційному листі зазначається, що у доповіді мають бути вказані координати розташування підземних та наземних об’єктів, які забезпечують безпеку політичного та військового керівництва Росії та Китаю. Крім того, у доповіді має бути вказано і місце розташування оперативних штабів, які призначені на час кризи та ведення війни. У Стратегічному командуванні ЗС Сполучених Штатів зазначають, що під час підготовки доповіді буде недоцільно та некоректно повідомляти про будь-яку вже отриману інформацію доти, доки не буде зібрано «всі пазли в одну картинку».