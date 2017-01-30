Маккейн пояснив Трампу, що буде, якщо він не відмовиться від ідеї скасовувати санкції проти РФ



Якщо новий президент Сполучених Штатів



Він сподівається, що в найближчий час Трамп відмовиться від ідеї щодо скасування санкцій проти Росії та перестане цим спекулювати, оскільки таке рішення було б занадто поспішним та необдуманим навіть для нього. «Однак, якщо президент не буде слідувати загальноприйнятій логіці, то Сенат буде працювати над тим, щоб антиросійські санкції були закріплені на законодавчому рівні», - наголосив Маккейн.



Як повідомлялося раніше, у суботу, 28-го січня, американський та російський президенти Дональд Трамп та Володимир Путін провели першу телефонну розмову як глави держав. Раніше американський лідер неодноразово заявляв, що буде працювати над процесом скорочення ядерного потенціалу обох держав. Він припустив, що як варіант,

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Горячая тема: Эксперт: политика Трампа приведет к тому, что проведенная Россией сделка, грозит обвалиться уже в феврале Якщо новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не відмовиться від наміченого курсу щодо послаблення або скасування антиросійських санкцій, то Конгрес буде змушений закріпити їх на законодавчому рівні. Про це заявив сенатор від штату Аризона Джон Маккейн, повідомляє агентство «BusinessInsider», передає replyua.net Він сподівається, що в найближчий час Трамп відмовиться від ідеї щодо скасування санкцій проти Росії та перестане цим спекулювати, оскільки таке рішення було б занадто поспішним та необдуманим навіть для нього. «Однак, якщо президент не буде слідувати загальноприйнятій логіці, то Сенат буде працювати над тим, щоб антиросійські санкції були закріплені на законодавчому рівні», - наголосив Маккейн.Як повідомлялося раніше, у суботу, 28-го січня, американський та російський президенти Дональд Трамп та Володимир Путін провели першу телефонну розмову як глави держав. Раніше американський лідер неодноразово заявляв, що буде працювати над процесом скорочення ядерного потенціалу обох держав. Він припустив, що як варіант, США могли б зняти санкції з РФ в обмін на скорочення ядерного арсеналу, однак в Росії на офіційному рівні спростували такий варіант, назвавши його «асиметричним».