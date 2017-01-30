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Трамп звинуватив Маккейна у планах почати Третю світову війну

Трамп звинуватив Маккейна у планах почати Третю світову війну
На власній сторінці в мікроблозі Twitter американський президент Дональд Трамп завив про незадоволення у зв’язку з тим, що підписаний ним нещодавно указ стосовно обмеження міграції викликав критику сенаторів Ліндсі Грема та Джона Маккейна, повідомляє replyua.net.

На думку очільника Білого дому, спільне звернення колишніх кандидатів у президенти є невірним, оскільки вони не розуміються на міграційних проблемах. У зв’язку з цим Трамп порадив Маккейну та Грему зайнятися своєю безпосередньою роботою та почати боротися з ісламськими терористами, а не розмірковувати весь час, як почати Третю світову війну.

Напередодні Маккейн та Грем виступили зі спільною заявою, у якій висловили переконання, що новий указ Дональда Трампа не пройшов належної перевірки. У зв’язку з цим, наголосили політики, особливе занепокоєння викликав факт вступу в силу указу президента США без проведення консультацій з Держдепом, Міноборони, Міністерствами юстиції та національної оборони. Сенатори вважають, що наслідки такого поспішного прийняття рішень будуть вкрай негативними. «Ми не можемо перешкоджати власникам грін-карт відвідувати країну, яка для них є рідним домом», - зазначили політики.
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