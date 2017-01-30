Клінтон заявила, що підтримує критиків міграційної політики Трампа

Головний конкурент нинішнього американського президента Дональда Трампа - представниця Демократичної парті США Хілларі Клінтон взяла активну участь у протестах проти започаткованої новою адміністрацією Білого дому міграційної політики та заявила про повну підтримку учасників цих заходів, повідомляє replyua.net. За словами Клінтон, вона хочу бути з усіма американцями, котрі критикують скандальний указ республіканця, яким передбачається тимчасова заборона на в’їзд іноземцям в США. На переконання представниці демократів, такі дії нового президента є цілковитим запереченням усіх цінностей, які є основою американського суспільства. На своїй сторінці в соцмережі Клінтон зазначила, що зараз громадяни США повинні відстоювати свої цінності та права.
Більше того, представниця Демократичної партії написала досить неоднозначний пост у Twitter, підкресливши, що ніколи не вважатиме Трампа своїм президентом.
«Я представляю більшість американського народу, яка критикує дії Трампа. І Я не маю наміру мовчати, а навпаки: я на стороні тих, хто не схвалює його політику»,- написала Клінтон. Нагадаємо, що протести по всій території США почалися ще з того дня, коли Трамп офіційно став президентом.