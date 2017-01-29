Експерт: поки що Трамп здає всі позиції у всьому, що пов'язано з Путіним, Росією та Східною Європою



Телефонна розмова президентів



«Деякі з його обіцянок сприймалися, як передвиборна риторика, але Трамп вперто виконує свою програму, і, як частина цієї програми, вже прозвучало припинення фінансування НАТО, як застарілої організації, навіть були натяки на те, що НАТО треба розпустити, бо організація перестала виконувати колишні функції. Прозвучало, що



На його переконання, проблема не в тому, потрібно чи ні налагоджувати відносини США з Росією. Питання в тому, на чиїх умовах відносини будуть налагоджуватися. Поки що ми бачимо здачу Трампом всіх позицій у всьому, що пов'язано з Путіним, Росією та Східною Європою.

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Горячая тема: Воевавшего за «ЛДНР» бразильца избили сокамерники в СИЗО Киева Телефонна розмова президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путні вже відбулася, всіх її подробиці ніколи ніхто не дізнається, сухий прес-реліз від обох сторін перемовин – це лише формальність. Чи була ця розмова чисто формальною або діловою світ не дізнається, як і про те, що саме близько години обговорювали Трамп з Путіним. Поки весь світ бачить, що Трамп не блефував, коли обіцяв резонансні рішення на посту президента, він реалізує свої передвиборні обіцянки. Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів російсько-американський історик Юрій Фельштинський.«Деякі з його обіцянок сприймалися, як передвиборна риторика, але Трамп вперто виконує свою програму, і, як частина цієї програми, вже прозвучало припинення фінансування НАТО, як застарілої організації, навіть були натяки на те, що НАТО треба розпустити, бо організація перестала виконувати колишні функції. Прозвучало, що Крим повинен бути визнаний за Росією, що санкції повинні бути скасовані, і з Росією повинні бути налагоджені відносини», – зазначив Юрій Фельштинський.На його переконання, проблема не в тому, потрібно чи ні налагоджувати відносини США з Росією. Питання в тому, на чиїх умовах відносини будуть налагоджуватися. Поки що ми бачимо здачу Трампом всіх позицій у всьому, що пов'язано з Путіним, Росією та Східною Європою.