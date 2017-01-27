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Трамп сделал новое заявление о США и РФ – прогнозы сбываются

Трамп сделал новое заявление о США и РФ – прогнозы сбываются
Телеканал NBC сообщает о том, что Дональд Трамп надеется на улучшение отношений между Россией и США, информирует replyua.net. В интервью другому телеканалу, Фокс Ньюз, президент заявил о том, что надеется поладить с РФ, поскольку хорошие отношения положительно скажутся на двух государствах.

При этом Дональд Трамп также подчеркнул, что надеется побеседовать с российским главой Путиным в самое ближайшее время. «Если нам удастся поладить с Россией, это будет замечательно. Это хорошо и для нас, и для России. Мы должны поладить с Россией так же, как и с остальными государствами», подчеркнул глава США. Телеканал также проинформировал о том, что телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны состояться уже в эти выходные.

Сам Трамп при этом добавил, что существует вероятность того, что США не удастся улучшить отношения с РФ, но власти страны все равно попробуют это сделать. Трамп считает, что Вашингтон и Москва должны объединить свои усилия в борьбе с международным терроризмом, поскольку «только вместе можно выбить дух из Исламского государства».
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