Трамп сделал новое заявление о США и РФ – прогнозы сбываются

Телеканал NBC сообщает о том, что Дональд Трамп надеется на улучшение отношений между Россией и США, информирует replyua.net. В интервью другому телеканалу, Фокс Ньюз, президент заявил о том, что надеется поладить с РФ, поскольку хорошие отношения положительно скажутся на двух государствах.
При этом Дональд Трамп также подчеркнул, что надеется побеседовать с российским главой Путиным в самое ближайшее время. «Если нам удастся поладить с Россией, это будет замечательно. Это хорошо и для нас, и для России. Мы должны поладить с Россией так же, как и с остальными государствами», подчеркнул глава США. Телеканал также проинформировал о том, что телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны состояться уже в эти выходные.
Сам Трамп при этом добавил, что существует вероятность того, что США не удастся улучшить отношения с РФ, но власти страны все равно попробуют это сделать. Трамп считает, что Вашингтон и Москва должны объединить свои усилия в борьбе с международным терроризмом, поскольку «только вместе можно выбить дух из Исламского государства».