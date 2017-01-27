Ученый-американист: Трамп спровоцирует три масштабных конфликта

Политика нового президента Соединенных Штатов может спровоцировать сразу три серьезных конфликта. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Александр Потехин, доктор исторических наук и ученый-американист.
По его словам, существуют три наиболее вероятные зоны риска – американо-ближневосточная, американо-китайская и латиноамериканская. «В этих зонах может начаться дестабилизация, которой не было при Бараке Обаме. У Трампа нереалистичные планы в отношении Китая, что и вызвало серьезное обострение в отношениях двух стран. Трамп решил вернуться к политике «двух Китаев», собирается признать Тайвань, если Пекин будет себя плохо вести в Южно-Китайском море», считает Потехин.
Кроме того, он отметил, что дестабилизация в латиноамериканской зоне связана с распоряжением Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. «Что касается ближневосточной зоны, То Трамп практически согласился на перенос столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. Это подорвет основы диалога между Ираном и США», подчеркнул ученый-американист.