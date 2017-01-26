У Трампа рассказали, как заставят Мексику заплатить за стену

Как известно, в первые дни своего президентства новоизбранный Дональд Трамп принялся исполнять свои предвыборные обещания, одним из самых скандальных среди них оказалось строительство стены на границе США с Мексикой. Такая инициатива, как пояснял Трамп, необходима для урегулирования миграционных проблем — 45-й глава США называл тогда Америку «помойкой для Мексики», ведь многие её граждане проникают в страну незаконно, и «это не самые положительные люди».
Как передаёт replyua.net со ссылкой на информацию CNN, Трамп уже подписал указ о строительстве этой стены. Он пообещал американцам, что добьётся, чтобы Мексика ещё и самостоятельно заплатила за эту стену. До сих пор было непонятно, какой механизм собирается применить Трамп, однако в Белом доме сообщили, что новоизбранный американский лидер собирается ввести 20%-ный налог на импорт мексиканских товаров в США.
Согласно подсчётам администрации Трампа, подобная инициатива позволит получить порядка 10 млрд долларов на строительство стены за один год. Кроме этого, такие меры станут частью налоговых реформ, которые намеревается внедрить новое американское руководство. Мексиканский президент, напомним, после того, как Трамп попросил его «отказаться от рабочего визита в США», если тот не готов из государственного бюджета оплатить стену, принял решение об отмене встречи с Трампом.