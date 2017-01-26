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Трамп отменил один из важных указов Барака Обамы

Трамп отменил один из важных указов Барака Обамы
Израильские журналисты узнали о решении новоизбранного президента США Дональда Трампа отменить указ своего предшественника — Барака Обамы — по финансированию Палестины. Как передаёт replyua.net со ссылкой на The Times of Israel, этот указ Обама де-факто подписал в последние часы своего президентства, однако решение пока якобы не будет приведено в действие: республиканец заморозил транш для Палестины, об этом уже якобы уведомлены палестинские власти.

Как уточняется, Трамп отменил одно из важных решений Обамы, принятых в последние часы, практически сразу после инаугурации. Источники располагают информацией, что администрация Трампа оповестила палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу о том, что им не следует рассчитывать на американское финансирование. Напомним, речь идёт о 221 миллионе долларов, которые покидающий пост главы США Обама согласился выделить Палестине 20 января.

Источники сообщают, что администрация Трампа заморозила проект. Вероятно, этот указ будет скорректирован в соответствии с позицией новой администрации президента США. Пока данных о том, какие перспективы ожидают палестинский транш в связи со сменой власти в США, не приводится.
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