Блогер: нужно брать пример с США и строить такую страну, куда все хотят попасть, чтобы даже стену пришлось строить

Президент США Дональд Трамп последовательно выполняет свои предвыборные обещания, так он подтвердил свое намерение строить стену на границе с Мексикой и бороться с нелегальной миграцией, тем самым поставил в недоумение президента Мексики Энрике Пенья Ньето, информирует replyua.net.
«Мы будем открывать огонь на море при вторжении в наши воды», - заявил Дональд Трамп. Обращаясь к пограничникам, он сказал, что им бояться нечего, ведь на их стороне закон, а, значит, огонь можно открывать, долго не раздумывая, ведь США – это страна, где верховенствует право, а животные инстинкты.
По словам украинского блогера Кирилла Сазонова, Дональд Трамп очень жестко взялся за мигрантов и решение начать строительство стены на границе с Мексикой тому подтверждение. «Я не буду комментировать это решение по одной простой причине – американцы сами без меня способны принять решение и реализовать его, но сам показатель для нас поучительный. Нужно строить такую страну, куда все хотят попасть, чтобы даже стену пришлось строить, чтобы сбавить напор желающих», – отметил Кирилл Сазонов.