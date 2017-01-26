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Блогер: нужно брать пример с США и строить такую страну, куда все хотят попасть, чтобы даже стену пришлось строить

Блогер: нужно брать пример с США и строить такую страну, куда все хотят попасть, чтобы даже стену пришлось строить
Президент США Дональд Трамп последовательно выполняет свои предвыборные обещания, так он подтвердил свое намерение строить стену на границе с Мексикой и бороться с нелегальной миграцией, тем самым поставил в недоумение президента Мексики Энрике Пенья Ньето, информирует replyua.net.

«Мы будем открывать огонь на море при вторжении в наши воды», - заявил Дональд Трамп. Обращаясь к пограничникам, он сказал, что им бояться нечего, ведь на их стороне закон, а, значит, огонь можно открывать, долго не раздумывая, ведь США – это страна, где верховенствует право, а животные инстинкты.

По словам украинского блогера Кирилла Сазонова, Дональд Трамп очень жестко взялся за мигрантов и решение начать строительство стены на границе с Мексикой тому подтверждение. «Я не буду комментировать это решение по одной простой причине – американцы сами без меня способны принять решение и реализовать его, но сам показатель для нас поучительный. Нужно строить такую страну, куда все хотят попасть, чтобы даже стену пришлось строить, чтобы сбавить напор желающих», – отметил Кирилл Сазонов.
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