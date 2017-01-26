"Вогонь треба випалювати вогнем": Трамп позитивно ставиться до тортур над терористами

Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що застосування тортур до підозрюваних у тероризмі,які знаходяться у американських в’язницях, являється ефективним способом отримання інформації і може бути виправданим. Про це він розповів під час розмови з представником телеканалу «АВС News» у середу, 25-го січня, повідомляє видання «DW», передає replyua.net.
У Трампа запитали, як він ставиться до повернення тортур, таких як, наприклад, імітацію утоплення або затискання кінцівок в твердих інструментах, на що президент відповів, що нещодавно мав розмову з високопоставленими посадовцями розвідки і цікавився у них, як працюють тортури. «Їхня відповідь була дуже простою: «Так, безсумнівно», - заявив Трамп.
Для прикладу президент пригадав убивства бойовиків терористичної організації ISIS, які вони проводять на Близькому Сході, коли вони знімають на відео вбивства людей. Трамп зауважив, що «Ісламська держава» робить такі дикі речі, про які забули ще у часи середньовіччя. «Щоб побороти вогонь потрібно застосовувати ще більший вогонь», - вважає він. Крім того Трамп зауважив, що це питання доволі складне, і тут він повністю покладається на главу розвідки Майка Помпео та керівника Пентагону Джеймса Меттіса.