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Трамп зрадить Балтію, Молдову та Україну – Financial Times

Трамп зрадить Балтію, Молдову та Україну – Financial Times
Журналісти The Financial Times повідомляють, що новий президент США Дональд Трамп може пожертвувати сходом України, визнати законність російської анексії Криму, або взагалі дати можливість російському президенту Володимиру Путіну реалізувати власні амбіції в країнах Балтії та у Молдові, якщо Росія вирішить піти на зраду союзу з Китаєм, повідомляє replyua.net. Разом з цим, в статті американського видання зазначається, що Путін буде вимушений прийняти рішення, оскільки він чітко усвідомлює, що незважаючи на те, якого він собі обере друга, інший зробить все, щоб його життя не видавалося легким.

Також у статті видання мова йде про те, що Трампу потрібно домогтися створення нових робочих місць та покращити рівень життя тих «забутих» громадян США, котрі за нього віддали свій голос. Скоріше за все, Трамп вважає, що найбільш простіший спосіб це зробити – повністю змінити економічні відносини з усім світом, зокрема, з Китаєм.

Експерти також нагадали, що новий президент США постійно погрожує притиснути до стіни Китай. Таким чином, республіканець хоче, щоб рівень життя в його країні швидко піднявся, проте за рахунок падіння авторитету Пекіну, змусивши його постійно враховувати інтереси офіційного Вашингтону. Водночас, пишуть журналісти, вплив Китаю все ще значний.
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