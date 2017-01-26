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Трамп сдержал свое главное обещание

Трамп сдержал свое главное обещание
Новый американский президент подписал указ о возведении «физически непроходимого барьера», длина которого составит порядка трех тысяч километров, и стена будет построена вдоль границы с Мексикой.

Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, Дональд Трамп, сразу после подписания распоряжения, также сделал заявление о том, что властям Мексики придется компенсировать на сто процентов расходы, связанные со строительством стены. Кроме того, лидер Соединенных Штатов подписал еще один документ, предусматривающий лишение фондов тех американских городов, которые считаются главным «убежищем» всем нелегальным мигрантам. Нужно отметить, что строительство забора на границе с Мексикой было одним из главных обещаний миллиардера во время его предвыборной гонки. В связи с подписанием нового указа, между Мексикой и США может начаться новая волна напряжения.

Дело в том, что ранее мексиканский президент Энрике Пенья Нето заявил о том, что Мексика не собирается оплачивать строительство забора, поскольку оно не входит в интересы государства. Еще до инаугурации Трамп предупредил мексиканские власти о том, что сдержит свое обещание.
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