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Оскароносная актриса находится при смерти в больнице США

Оскароносная актриса находится при смерти в больнице США
Известная американская актриса и телеведущая, по всей видимости, не справится с многочисленными недугами, борьбу с которыми она начала ещё в 2011-м году. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные американского TMZ, удостоенная «Оскара» Мэри Тейлор Мур находится при смерти в одной из клиник Коннектикута, а врачи уже потеряли надежды на излечение актрисы, поэтому пригласили родственников, чтобы они успели попрощаться с кинозвездой.

В настоящее время официальные данные о предсмертном состоянии актрисы Мэри Тейлор Мур не подтверждаются. Однако, артистка с 2011-го года борется вынуждена постоянно контактировать с врачами. В частности, в 2011-м году она перенесла операцию на мозг. Также известно, что Мур страдает от диабета.

Напомним, Мэри Тейлор Мур — актриса, сыгравшая в нескольких десятках фильмов. В Украине она стала известна в 1980-м году благодаря главной роли в фильме «Обыкновенные люди». Эту работу высоко оценило жюри самой престижной кинопремии в мире, наградив Мур статуэткой «Оскара» за лучшую женскую роль. Многим актриса также известна по многочисленным ток-шоу, в которых она участвовала. В частности, особой популярностью пользовалось её авторское «Шоу Мэри Тейлор Мур».

Оскароносная актриса находится при смерти в больнице США
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