Трамп обещает жесткую борьбу с мигрантами

Дональд Трамп планирует подписать закон, который будет способствовать ограничению въезду в страну беженцев из стран Ближнего Востока, сообщает replyua.net. Соответствующую информацию распространили журналисты Reuters, отметив, что в планах Трампа поставить подпись сразу под несколькими подобными указами. Подчеркивается, что глава Белого дома введет ограничения на возможность на посещение американской территории для граждан сразу семи стран.
Важно напомнить, что еще будучи претендентом на наивысшую государственную должность Дональд Трамп сказал, что его борьба с мигрантами будет жесткой. К тому же, он много раз подчеркивал, что создавать рабочие места государство будет только для американцев. Во время инаугурационной речи республиканец призвал покупать все американское и брать на работу только американских граждан.
Вчера пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил о возможности начала сотрудничества американской власти с российской для совместной борьбы с ИГ на территории Сирии. Американский чиновник заявил, что президент страны может пойти на встречу со всеми, кто хочет бороться с ИГ.