Бывший глава ЦРУ опасается отношений Трампа с Путиным

У экс-руководителя ЦРУ и бывшего главы американского оборонного ведомства Роберта Гейтса вызывает серьезную обеспокоенность позиция нового главы Белого дома Дональда Трампа относительно РФ, в связи с чем он порекомендовал новой президентской администрации придерживаться двухвекторной политики в процессе диалога с Москвой, передает replyua.net со ссылкой на телеканал PBS.
В частности, его беспокоит то, что Трамп упрямо не хочет делать критических заявлений по отношению к российской власти, хотя республиканец на публике сказал, что именно РФ ответственна за совершенные атаки хакеров. Гейтс уверен, что агрессивная политика России, ее интервенционизм и постоянное вмешательство в дела других стран – это совершенно реальные вещи, на которые нельзя не обращать внимания.
Также бывший чиновник считает, что администрация Белого дома обязательно должна разработать такую политику, которая, с одной стороны, сможет дать решительный отпор российской агрессии и, в частности, действиям главы Кремля Владимира Путина, а с другой не дать отношениям между двумя странами. «Нет никакого смысла просто наблюдать за действиями Кремля, нужно располагать всеми способами для того, чтобы критиковать российского лидера», - подчеркнул бывший руководитель ЦРУ.