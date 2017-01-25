Журналисты установили источник компромата на Трампа

Издание The Wall Street Journal, сославшись на собственные авторитетные источники, сообщило, что возглавляющий Российско-Американскую торговую палату в США Сергей Миллиан – это человек, который предоставил данные, ставшие основой тайного отчета о наличии связей нового американского президента Дональда Трампа с Кремлем, передает replyua.net.
К тому же, в статье издания отмечается, что в России информация Сергея Миллиана о том, что нынешний глава Белого дома имеет связи с Россией, была передана экс-сотруднику разведки Великобритании Кристоферу Стилу. Примечательно, что Миллиан является американским гражданином, имеющим белорусские корни. Эксперты уверены, что ему не могло быть известно, каким образом предоставленные им секретные данные будут использованы.
Что касается 52-летнего Кристофера Стила, то о нем известно, что он – глава одной из частных корпораций под названием Orbis Business Intelligence, начавшей работу еще в 2009-м году, а основали ее бывшие сотрудники спецслужб. Данная компания осуществляет сбор разведывательных данных. Журналисты The Wall Street Journal не смогли пообщаться со Стилом для выяснения подробностей, так как его уже пару дней нет дома.